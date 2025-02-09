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Пашинян и Макрон обсудили переговоры с Баку

21:47 665

Премьер-министр Армении и президент Франции на встрече в Париже обсудили армяно-азербайджанский переговорный процесс и двусторонние отношения, сообщили в пресс-службе Пашиняна.

Армянский премьер заявил, что Ереван по-прежнему привержен "мирной повестке" и разблокировке коммуникаций в регионе в рамках предложенного армянскими властями "Перекрестка мира".

В контексте двусторонних отношений обсуждалось сотрудничество в сфере энергетики, дорожного строительства, образования, туризма, модернизации инфраструктур.

Отметим, Пашинян находится с рабочим визитом во Франции, где намерен принять участие в Саммите по действиям в области искусственного интеллекта (Sommet pour l'action sur l'Intelligence Artificielle).

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