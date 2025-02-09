Премьер-лига: «Нефтчи» обыграл «Зиря» в сумасшедшей концовке
Сегодня состоялись еще два матча 22-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
Интригующей концовкой болельщиков порадовали «Зиря» и «Нефтчи». 88 минут команды не могли забить, а в оставшееся время трижды поразили ворота. В итоге «Нефтчи» вырвал победу - 2:1.
На 88-й минуте Эмин Махмудов вывел гостей вперед. На 1-й добавленной минуте бразилец Руан Ренато восстановил равновесие. Но радость футболистов и тренеров «Зиря» длилась недолго. На 3-й добавленной минуте француз с ивуарийскими корнями Эрвин Коффи принес «Нефтчи» столь нужную победу.
Команда Самира Абасова набрала 3 очка и поднялась на 6-е место, опередив «Сумгаит».
В другом матче дня «Араз-Начхыван» не смог обыграть «Кяпяз» - 0:0.
Напомним, вчера состоялись еще две игры: «Шамахы» - «Сумгаит» - 1:0, «Сабах» - «Туран-Товуз» - 2:1.
Завтра пройдет заключительный матч 22-го тура: «Карабах» - «Сабаил». Встреча начнется в 19:00.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА