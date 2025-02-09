Премьер-лига: «Нефтчи» обыграл «Зиря» в сумасшедшей концовке

Сегодня состоялись еще два матча 22-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

Интригующей концовкой болельщиков порадовали «Зиря» и «Нефтчи». 88 минут команды не могли забить, а в оставшееся время трижды поразили ворота. В итоге «Нефтчи» вырвал победу - 2:1.

На 88-й минуте Эмин Махмудов вывел гостей вперед. На 1-й добавленной минуте бразилец Руан Ренато восстановил равновесие. Но радость футболистов и тренеров «Зиря» длилась недолго. На 3-й добавленной минуте француз с ивуарийскими корнями Эрвин Коффи принес «Нефтчи» столь нужную победу.