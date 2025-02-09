Азербайджанец получил 200 000 долларов на исследование рака

Премия в размере 200 000 долларов США позволит доктору Д. Шейхкеримли продолжить свою работу в течение двух лет по созданию карты тканевой специфичности всех существующих белков, покрывающих внешние слои человеческих вирусов, и отслеживанию их местонахождения в организме.

Выпускник Бакинского Европейского лицея 2009 года Даяг Шейхкеримли был удостоен премии NRC HL Holmes Award в 2025 за инновационные исследования, согласно которым химиотерапевтические препараты смогут попасть непосредственно в раковые клетки.

Д.Шейхкеримли в 2010-2014 годах получил степень бакалавра и магистра по молекулярной генетике и биотехнологии в Университете Торонто в рамках «Государственной программы по обучению азербайджанской молодежи за рубежом в 2007-2015 годах». Он получил множество наград, включая премию Sony Research Award, стипендию MITACS и стипендию на разработку генетических штрихкодов для картирования связей мозга в Научно-исследовательском институте медицины метавселенной человека (PRIMe) в Осаке.

Даяг Шейхкеримли будет проводить это исследование в Школе биомедицинской инженерии (SBME) Университета Британской Колумбии. С апреля 2024 года он работает в той же школе в лаборатории доктора Нозому Ячи, профессора SBME и руководителя канадской исследовательской кафедры синтетической биологии.

Шейхкеримли защитил докторскую диссертацию по молекулярной генетике под руководством доктора Фредерика Рота. В ходе работы над диссертацией он разработал технологию картирования взаимодействий миллионов пар белков, в том числе между вирусными и человеческими белками.