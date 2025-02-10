Как пытали украинских пленных в российских тюрьмах

В марте 2022 года глава управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Игорь Потапенко провел совещание с отрядом спецназа ФСИН. Оно касалось содержания военнопленных из Украины. Потапенко заявил, что никаких ограничений на насилие по отношению к ним не будет — и призвал «быть жестокими», «не жалеть» их. Такие же поручения были даны спецназу ФСИН в других регионах России, пишет "Медуза" со ссылкой на The Wall Street Journal. Издание поговорило с тремя бывшими сотрудниками российской тюремной системы — двумя офицерами спецназа и членом медицинской бригады. Они уехали за границу с помощью основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина и дали показания следователям Международного уголовного суда. Спецназовцы заявили, что уволились из системы ФСИН «до того, как их заставили заниматься пытками», но поддерживали связь с коллегами, которые остались там работать.

Издание отмечает, что рассказы бывших сотрудников тюремной системы подтверждаются документами и историями украинцев, прошедших через российский плен. ООН еще в 2022 году обвинила Россию в систематических пытках военнопленных из Украины. При этом свидетельства бывших сотрудников ФСИН говорят о том, что персонал колоний, где держат пленных, проявляет к ним жестокость по прямому указанию руководства. По словам двух бывших офицеров спецназа ФСИН, они присутствовали на совещании с Потапенко в марте 2022 года и интерпретировали его инструкции как карт-бланш на насилие. В том же марте 2022-го администрации исправительных учреждений по всей России получили письма с требованием выделить отдельные этажи, части зданий или даже целые здания для украинских пленных. Отряды спецназа в них ротировали каждый месяц; спецназовцы всегда ходили в балаклавах и избивали пленников, если те смотрели им в глаза. Они боялись, что кто-нибудь из пленников опознает их после освобождения. По словам бывших спецназовцев, охранники жаловались, что в электрошокерах слишком быстро садятся батарейки — так часто их использовали. Бывший член медицинской бригады, работавший в пенитенциарной системе Воронежской области, заявил, что охранники избивали украинцев до тех пор, пока не ломались дубинки, а когда это происходило, брались за другие предметы, например, водопроводные трубы. Кроме того, по его словам, охранники били украинцев по одним и тем же местам на теле, не давая гематомам заживать и вызывая заражение. Как минимум один пленник из-за этого умер, заявил источник WSJ.