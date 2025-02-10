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КПП на границе Армении и Турции откроется 1 марта

армянские СМИ
10 февраля 2025, 22:41 2330

Контрольно-пропускной пункт "Маргара" на границе Армении и Турции откроется 1 марта. Об этом сообщает издание News.am со ссылкой на дипломатический источник.

По сведениям издания, на КПП с армянской стороны будут стоять пограничники Службы нацбезопасности.

Впервые о возможности запуска погранпункта было заявлено в июле 2024 года по итогам встречи спецпредставителей двух стран — Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча, состоявшейся у КПП.

В июле 2022 года в Вене была достигнута договоренность об обеспечении возможности пересечения сухопутной армяно-турецкой границы гражданами третьих стран, посещающих Армению и Турцию, соответственно, а также осуществлении прямых авиаперевозок грузов и запуске необходимых для этого процессов.

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