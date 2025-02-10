КПП на границе Армении и Турции откроется 1 марта

Контрольно-пропускной пункт "Маргара" на границе Армении и Турции откроется 1 марта. Об этом сообщает издание News.am со ссылкой на дипломатический источник.

По сведениям издания, на КПП с армянской стороны будут стоять пограничники Службы нацбезопасности.

Впервые о возможности запуска погранпункта было заявлено в июле 2024 года по итогам встречи спецпредставителей двух стран — Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча, состоявшейся у КПП.