МИД Финляндии вызвал посла РФ

Министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла России из-за нарушения воздушного пространства страны российским самолетом. Об этом ведомство сообщило в социальной сети Х 10 февраля.

«Министерство иностранных дел вызвало сегодня российского посла и потребовало объяснений по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства», — сообщило финское ведомство.

О нарушении воздушного пространства сообщила пресс-служба Министерства обороны Финляндии на официальном сайте 7 февраля.