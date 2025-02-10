МИД Финляндии вызвал посла РФ
10 февраля 2025, 22:54 1108
Министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла России из-за нарушения воздушного пространства страны российским самолетом. Об этом ведомство сообщило в социальной сети Х 10 февраля.
«Министерство иностранных дел вызвало сегодня российского посла и потребовало объяснений по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства», — сообщило финское ведомство.
О нарушении воздушного пространства сообщила пресс-служба Министерства обороны Финляндии на официальном сайте 7 февраля.
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