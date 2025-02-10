Без денег украинцы не смогут доказать преступления россиян

Приостановка программ иностранной помощи США повлияет на расследование военных преступлений российской армии в Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, решение администрации Трампа затронуло шесть проектов Офиса генпрокурора Украины, которые, в частности, касаются сбора доказательств военных преступлений, инициатив, направленных против коррупции и реформирования системы правосудия.

Общий бюджет проектов составляет $89 млн, из которых $47 млн предназначены для привлечения России к ответственности за военные преступления. Сообщается, что пять из шести проектов уже заморожены.