И снова о расширении НАТО, «истреблении всего русского» и переговорах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Россия готова к переговорам об урегулировании конфликта в Украине. Глава МИД РФ добавил, что на них должны быть обеспечены национальные интересы его страны.

«Как многократно говорил об этом президент Путин, Россия готова к переговорам, в ходе которых должны быть обеспечены наши законные национальные интересы. Не за счет интересов других, но в контексте договоренности о всеобъемлющей системе безопасности, в рамках которой никто не будет уязвлен», — сказал Сергей Лавров на собрании по случаю Дня дипломатического работника.

По словам министра, конфликт в Украине «имеет глубокие первопричины». В их числе, по его словам, создание угроз безопасности России через расширение НАТО и политический курс властей Украины на «истребление всего русского». Он добавил, что только полное и необратимое устранение первопричин конфликта может открыть путь к его завершению.