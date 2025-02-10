1 миллион 350 тысяч денег Зейнала Усубова утекли на invest.az

В Бакинском суде по тяжким преступлениям проходит судебный процесс по уголовному делу Низами Алышана, обвиняемого в присвоении крупной суммы денег трех лиц, желавших получить доход через валютные операции на инвестиционной платформе. Как сообщает судебный репортер haqqin.az, в ходе заседания дал показания потерпевший Зейнал Усубов. Он заявил, что является юристом по образованию и подтверждает показания, данные на предварительном следствии. Усубов рассказал, что познакомился с Низами Алышаном в 2022 году в интернете. Узнав, что последний разбирается в криптовалюте, он решил вложить деньги с целью получения прибыли. В 2022 году Усубов передал Алышану 400 тысяч долларов, а затем в 2025 году – еще 545 тысяч долларов.

«У меня есть близкий друг, который тоже знает Низами. Нам должны были выплачивать прибыль. В общей сложности я передал ему 945 тысяч долларов. За 400 тысяч он обещал ежемесячный доход в размере 7–8 тысяч долларов, а за сумму, переданную в 2023 году, – 30 тысяч долларов в месяц», – заявил потерпевший. По словам Усубова, Низами Алышан уверял его, что разместит деньги на сайте İnvest.az. Позже он сообщил, что вывел средства и перевел их на какой-то американский сайт. «В течение четырех-пяти месяцев я действительно получал выплаты по 7–8 тысяч долларов. В последний раз он перевел мне 30 тысяч и 15 тысяч долларов. У нас есть переписка, голосовые записи, у меня имеются доказательства. Более того, когда я передавал 545 тысяч долларов, рядом со мной находился мой знакомый – Рамин Талыбов», – отметил потерпевший. Отвечая на вопросы сторон, Усубов подчеркнул, что Алышан получил от него деньги именно под предлогом размещения на платформе İnvest.az. «Я не знаю точно, действительно ли он вложил их туда. Низами сказал мне, что разместит их, будет проводить биржевые операции от моего имени и делиться прибылью. Потом заявил, что у него возникли сложности и он вернет всю сумму сразу, добавив к ней еще 100 тысяч долларов. Я ответил, что мне не нужны дополнительные деньги, пусть просто вернет мое», – рассказал Усубов. Низами Алышан, в свою очередь, все отрицал.

Далее в суде была оглашена письменная версия показаний Усубова, данных на стадии предварительного следствия. В них он утверждал, что познакомился с Алышаном через Facebook, увидел, что тот обладает знаниями о биржевой торговле, и решил с ним связаться. «Он посоветовал мне инвестировать в платформу İnvest.az и заверил, что будет сам проводить операции от моего имени. Мне обещали ежемесячный доход в 6–8 тысяч долларов. В январе 2023 года я передал ему 950 тысяч долларов. Однако, когда я начал требовать прибыль, он постоянно находил отговорки. В итоге он обманом завладел 1 миллионом 350 тысячами долларов под предлогом инвестиций», – приводятся слова Усубова в его показаниях следствию. В суде потерпевший не подтвердил указанную сумму. Он уточнил, что передал обвиняемому не 1 миллион 350 тысяч, а 945 тысяч долларов. Судья задал Усубову вопросы, касающиеся компании İnvest.az, и поинтересовался, на каких основаниях он доверился обвиняемому. «Меня вообще трудно в чем-то убедить. И сам не понимаю, как я мог поверить этому человеку. Он показывал мне скриншоты с разных платформ, утверждая, что у них на счетах есть по 11–12 миллионов долларов. Я не разбираюсь в бирже, а он уверял, что знает все, и обещал ежемесячный доход в 25 процентов – половину мне, половину себе. Моя ошибка в том, что я ему поверил», – уверял потерпевший.