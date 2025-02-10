Трампу представят закон о ленд-лизе, который позволит отправить Украине "победоносное оружие"
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В США сегодня представят закон о ленд-лизе, который позволит Трампу отправить Украине "победоносное оружие". Об этом заявил конгрессмен-республиканец Джо Уилсон.
Как отметил член Палаты представителей США, документ будет представлен сегодня.
"Пригласите Россию за стол переговоров с помощью американской силы!" — подчеркнул Уилсон.
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