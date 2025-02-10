Почему Россия отвергает мир между Азербайджаном и Арменией

Михаил Галузин, заместитель министра иностранных дел России, курирующий отношения со странами СНГ, в очередной раз посоветовал Азербайджану и Армении «не торопиться» с подписанием мирного соглашения. Как уже сообщал haqqin.az, в интервью газете «Известия» высокопоставленный дипломат «поприветствовал» достижение на 90 процентов согласованного Баку и Ереваном документа, но отметил, что стороны не должны подписывать «скороспелое» соглашение, особенно если «Запад подталкивает их к скорейшему миру». «Мы выступаем за то, чтобы обе стороны — а Армения и Азербайджан — это страны, с которыми нас связывают союзнические отношения, — выработали такой мирный договор, который открывал бы путь и означал бы устойчивое долгосрочное урегулирование отношений, а не закладывал бы «мину» для будущих поколений, - отметил, в частности, Галузин. - Естественно, мы всегда готовы способствовать движению вперед, и мы против того, чтобы заключались какие-то скороспелые документы, как на том настаивает Запад, который очень хочет как можно скорее подтолкнуть Армению и Азербайджан к заключению мирного договора на какой-либо западной площадке. Такие поспешные, непродуманные и не до конца выверенные решения могут привести не к долгосрочному устойчивому миру, а наоборот, заложить какие-то зерна конфронтации на будущее, что, конечно же, мы считаем крайне нежелательным ни для Армении с Азербайджаном, ни для Южного Кавказа, ни для России».

Прежде всего, стоит обратить внимание на первую фразу в цитате Галузина, в которой он, подчеркивая наличие союзнических связей России как с Арменией, так и с Азербайджаном, обходит молчанием тот факт, что в последнее время отношения Кремля с Баку находятся под серьезной угрозой. Как известно, Москва до сих пор не взяла на себя ответственность и не принесла извинений за трагический инцидент с азербайджанским пассажирским самолетом, сбитым 25 декабря над Грозным. Да, президент Владимир Путин принес извинения «за сам факт случившегося в российском воздушном пространстве». Но нельзя не признать, что эта абстрактная формулировка не является признанием вины за произошедшее. Кроме того, российская сторона демонстрирует полное безразличие к публикации предварительного отчета трехсторонней комиссии, расследующей трагический инцидент над Грозным. А отдельные представители российских политических кругов и вовсе выступили с заявлениями против Азербайджана, что вызвало справедливое возмущение в азербайджанском обществе. Подобное поведение Москвы не соответствует духу союзнических отношений с официальным Баку, вследствие чего Азербайджан уже предпринимает ответные шаги.

Что же касается позиции Москвы по нормализации армяно-азербайджанских отношений и 17-пунктному договору, 15 позиций которого стороны уже согласовали, то Галузин повторяет давно озвученные тезисы. Россия, с одной стороны, демонстрирует удовлетворение достигнутым прогрессом, но с другой - в очередной раз дает понять, что выступает против подписания какого-либо мирного соглашения без ее участия. Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что вражда между армянами и азербайджанцами имеет глубокие исторические корни, а потому «быстрое достижение мира нереалистично». В других заявлениях Лавров подчеркивал, что заключение мирного соглашения при участии Запада «угрожает интересам России в регионе», намекая, что Москва не допустит такого развития событий. Аналогичную риторику использовали и другие представители России, включая президента Путина.