На Мюнхенской конференции главным вопросом будет война в Украине. Об этом госсекретарь США Марко Рубио сказал в интервью SiriusXM Patriot.

«На эту конференцию едут люди со всех уголков мира. Но главным для всех будет война в Украине, и президент очень четко сказал об этом. Президент Трамп четко заявил, что войну в Украине нужно закончить», - заявил Рубио.