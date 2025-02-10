USD 1.7000
EUR 1.7533
RUB 1.7526
Подписаться на уведомления
Байден сдал Путину Украину
Новость дня
Байден сдал Путину Украину

На Мюнхенской конференции главным вопросом будет война в Украине

00:38 152

На Мюнхенской конференции главным вопросом будет война в Украине. Об этом госсекретарь США Марко Рубио сказал в интервью SiriusXM Patriot.

«На эту конференцию едут люди со всех уголков мира. Но главным для всех будет война в Украине, и президент очень четко сказал об этом. Президент Трамп четко заявил, что войну в Украине нужно закончить», - заявил Рубио.

Карлсон получил новые тезисы из Москвы
Карлсон получил новые тезисы из Москвы
00:54 34
1 миллион 350 тысяч денег Зейнала Усубова утекли на invest.az
1 миллион 350 тысяч денег Зейнала Усубова утекли на invest.az haqqin.az из зала суда
10 февраля 2025, 23:40 1601
Что будет делать Трамп, если Путин скажет ему: «Нет!»
Что будет делать Трамп, если Путин скажет ему: «Нет!» главная тема
10 февраля 2025, 13:32 5944
Трампу представят закон о ленд-лизе, который позволит отправить Украине "победоносное оружие"
Трампу представят закон о ленд-лизе, который позволит отправить Украине "победоносное оружие"
00:01 1153
План Кремля по Евразии: что говорится в закрытом докладе о республиках Центральной Азии и «примере Беларуси»
План Кремля по Евразии: что говорится в закрытом докладе о республиках Центральной Азии и «примере Беларуси» горячая тема
10 февраля 2025, 20:30 4761
И снова о расширении НАТО, «истреблении всего русского» и переговорах
И снова о расширении НАТО, «истреблении всего русского» и переговорах
10 февраля 2025, 23:34 1370
КПП на границе Армении и Турции откроется 1 марта
КПП на границе Армении и Турции откроется 1 марта армянские СМИ
10 февраля 2025, 22:41 2337
Как пытали украинских пленных в российских тюрьмах
Как пытали украинских пленных в российских тюрьмах
10 февраля 2025, 22:25 2644
Пашинян и Макрон обсудили переговоры с Баку
Пашинян и Макрон обсудили переговоры с Баку
10 февраля 2025, 21:47 2206
«Серьезные люди» приедут в Украину
«Серьезные люди» приедут в Украину заявил Зеленский
10 февраля 2025, 21:16 2973
Куда подевался американский народ?
Куда подевался американский народ? главный вопрос
10 февраля 2025, 18:05 4539

ЭТО ВАЖНО

Карлсон получил новые тезисы из Москвы
Карлсон получил новые тезисы из Москвы
00:54 34
1 миллион 350 тысяч денег Зейнала Усубова утекли на invest.az
1 миллион 350 тысяч денег Зейнала Усубова утекли на invest.az haqqin.az из зала суда
10 февраля 2025, 23:40 1601
Что будет делать Трамп, если Путин скажет ему: «Нет!»
Что будет делать Трамп, если Путин скажет ему: «Нет!» главная тема
10 февраля 2025, 13:32 5944
Трампу представят закон о ленд-лизе, который позволит отправить Украине "победоносное оружие"
Трампу представят закон о ленд-лизе, который позволит отправить Украине "победоносное оружие"
00:01 1153
План Кремля по Евразии: что говорится в закрытом докладе о республиках Центральной Азии и «примере Беларуси»
План Кремля по Евразии: что говорится в закрытом докладе о республиках Центральной Азии и «примере Беларуси» горячая тема
10 февраля 2025, 20:30 4761
И снова о расширении НАТО, «истреблении всего русского» и переговорах
И снова о расширении НАТО, «истреблении всего русского» и переговорах
10 февраля 2025, 23:34 1370
КПП на границе Армении и Турции откроется 1 марта
КПП на границе Армении и Турции откроется 1 марта армянские СМИ
10 февраля 2025, 22:41 2337
Как пытали украинских пленных в российских тюрьмах
Как пытали украинских пленных в российских тюрьмах
10 февраля 2025, 22:25 2644
Пашинян и Макрон обсудили переговоры с Баку
Пашинян и Макрон обсудили переговоры с Баку
10 февраля 2025, 21:47 2206
«Серьезные люди» приедут в Украину
«Серьезные люди» приедут в Украину заявил Зеленский
10 февраля 2025, 21:16 2973
Куда подевался американский народ?
Куда подевался американский народ? главный вопрос
10 февраля 2025, 18:05 4539
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться