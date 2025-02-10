Об этом американский журналист Такер Карлсон заявил в интервью с подполковником армии США в отставке Дэниелом Дэвисом.

По словам журналиста, значительная часть поставок оказывается у бандитов, действующих на границе с США. Он отметил, что это «не догадки, а факты, которые представляют собой преступление».

Карлсон также подверг критике бывшего госсекретаря Энтони Блинкена за эскалацию конфликта в Украине и назвал его «преступником».