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Карлсон получил новые тезисы из Москвы

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Значительная часть американского оружия, поставляемого в Украину, перепродается украинскими военными мексиканским наркокартелям, действующим на границе с США. 

Об этом американский журналист Такер Карлсон заявил в интервью с подполковником армии США в отставке Дэниелом Дэвисом.

По словам журналиста, значительная часть поставок оказывается у бандитов, действующих на границе с США. Он отметил, что это «не догадки, а факты, которые представляют собой преступление».

Карлсон также подверг критике бывшего госсекретаря Энтони Блинкена за эскалацию конфликта в Украине и назвал его «преступником».

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