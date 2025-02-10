США приостановили разработку плана по Украине

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила разработку плана по Украине, чтобы провести переговоры с союзниками по НАТО, пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

По данным газеты, посланник американского лидера по Украине Кит Келлог пообещал провести частные переговоры с союзниками по НАТО, прежде чем завершить работу над мирным планом. Келлог заявил европейским дипломатам, что выслушает мнения о форме мирного соглашения и о том, какой вклад правительства других стран могут внести в этот процесс. Он пообещал провести переговоры с премьер-министрами и президентами стран НАТО, чтобы успокоить тех, кто опасается, что США отстранят их от переговоров.



Как пишет издание, Келлог намерен представить элементы мирного плана на Мюнхенской конференции по безопасности. По информации The Telegraph, речь идет о предложении продолжить военную поддержку Киева в обмен на доступ к редкоземельным ресурсам. Келлог заверил европейцев, что Вашингтон хочет усилить позиции Украины на любых будущих переговорах с Россией.