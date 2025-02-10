А ведь Соловьев и Скабеева предупреждали "загнивающую Европу"

В Европе вспышка инфекций, передающихся половым путем. На 300% выросла заболеваемость с 2014 года, пишет Еuronews.

Европа становится рассадником инфекций, передающихся половым путем. Резко растет количество случаев заболевания сифилисом и гонореей, причем особенно заметное увеличение среди молодежи. Зафиксировано 100 000 новых случаев гонореи, что на 31% больше, чем в прошлом году, и на 300% больше, чем в 2014 году. Количество случаев сифилиса выросло на 13% - до 40 000 случаев.

Есть несколько причин, среди них меньшее использование презервативов и большее количество сексуальных партнеров.