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Невзоров об объявлении Валуева в Азербайджане персоной нон грата

01:43 1612

Бывший депутат Госдумы, ныне оппозиционный российский журналист Александр Невзоров прокомментировал решение Баку об установлении запрета Николаю Валуеву на въезд в Азербайджан.

Комментарий относительно признания депутата Госдумы Валуева персоной нон грата в Азербайджане Невзоров оставил на своем телеграм-канале (орфография и пунктуация сохранены - ред.).

«Для депутата валуева коли, человеческая речь всегда была чем-то факультативным и обременительным. Давалась она ему с таким напрягом, что в Думе все знали: заставлять колю говорить -бесчеловечно.

Он легко мог вмазать «хук левой» по кнопке для голосования, а ничего большего от коли никто никогда не ждал и не требовал.

Что с ним вдруг произошло - осталось тайной. Возможно, Валуев пересидел на оголенном проводе 380в. Но думский боксист вдруг отверз уста и шевеля всей кожей черепа зачем-то наехал на Азербайджанцев.

Колин гнев вызвало то, что все они «не про культуру».

Баку, у которого давно чесались руки забанить кого-нибудь из думского террариума не упустил шанс - и объявил Валуева «нон гратой», - написал он.

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