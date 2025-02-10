Маск хочет за рекордные $100 млрд купить OpenAI

Консорциум инвесторов во главе с Илоном Маском предложил $97,4 млрд за приобретение некоммерческой организации, контролирующей OpenAI, усиливая свое влияние в противостоянии с со–основателем компании Сэмом Альтманом за компанию, стоящую за созданием ChatGPT. Об этом сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Адвокат Маска Марк Тоберофф сообщил, что 10 февраля подал заявку в совет директоров OpenAI. Неожиданное предложение усложняет стратегические планы Альтмана по развитию OpenAI, включая преобразование ее в коммерческую структуру и инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта через проект Stargate. Маск и Альтман уже ведут судебное разбирательство по поводу будущего компании.

«Пришло время вернуть OpenAI к открытому коду, ориентированному на безопасность и общественное благо, каким он был создан», – заявил Маск через Тобероффа. OpenAI пока не прокомментировала ситуацию. Альтман и Маск основали OpenAI в 2015 г. как некоммерческую организацию. В 2019 г., после ухода Маска, Альтман инициировал создание коммерческого подразделения для привлечения инвестиций от Microsoft и других партнеров. В настоящее время Альтман работает над превращением этой структуры в полноценную коммерческую компанию.