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Скандал в Испании: футболистка «Барселоны» потрогала соперницу между ног

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Отдел спорта
02:15 688

Футболистка «Барселоны» Мапи Леон в матче чемпионата Испании с «Эспаньолом» (2:0) пыталась спровоцировать соперницу Даниэлу Каракас и потрогала ее между ног.

На 15-й минуте матча Леон и Каракас начали толкаться, после чего футболистка каталонского клуба позволила себе коснуться рукой интимных частей тела соперницы. Также Леон попыталась что-то сказать Каракас, однако последняя не стала ввязываться в конфликт и просто проигнорировала.

После матча «Эспаньол» выступил с большим официальным заявлением, в котором выразил недовольство ситуацией, осудил произошедшее и отметил недопустимость такого поведения. Клуб пообещал футболистке юридическую помощь, если она захочет обратиться в суд.

В свою очередь, женский футбольный клуб «Барселона» опубликовал заявление Мапи Леон, в котором футболистка заявила, что тронула соперницу за ногу.

«Я никогда не нарушала и не намеревалась нарушать неприкосновенность частной жизни моей коллеги Даниэлы Каракас. На изображениях видно, что это начало игры, и она намеренно врезается в меня, а я касаюсь ее ноги, говоря ей в ответ на эту стычку: «Что с тобой не так?». В этом нет никакого прикосновения к интимной зоне или, тем более, намерения.

Ни при каких обстоятельствах мне не пришло бы в голову прикасаться к интимным частям ни одной из моих партнерш, это противоречит моим принципам, и я никогда не буду этого делать. 

Вокруг моего имени был поднят шум и полемика, они направлены только на то, чтобы навредить моему имиджу. Я очень расстроена и подавлена, именно поэтому оставляю за собой право подать в суд на любого, кто попытается воспользоваться этим игровым процессом, чтобы причинить мне вред и продолжать клеветать».

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