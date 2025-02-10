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Байден сдал Путину Украину
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Байден сдал Путину Украину

Когда будет обнародован план завершения войны в Украине

Bloomberg
02:25 460

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог планирует в ближайшие недели обнародовать несколько вариантов завершения войны в Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Издание пишет, что Келлог намерен собрать мнения и информацию от должностных лиц на Мюнхенской конференции по безопасности, а также в ходе визитов в Киев и столицы стран Европы.

Предполагается, что все полученные предложения помогут подготовить почву для прямых переговоров Трампа с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, пишет РИА Новости.

Кроме того, с европейскими лидерами Келлог обсудит их готовность взять на себя ведущую роль в вопросах обеспечения безопасности для поддержки возможного мирного соглашения.

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