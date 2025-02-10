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«Разразится ад»: жесткий ультиматум Трампа

08:25 3337

Президент США Дональд Трамп потребовал от движения ХАМАС освободить всех израильских заложников к полудню субботы.

«Если к 12:00 субботы все заложники не будут возвращены, я считаю, что пришло время отменить (соглашение о перемирии) и пусть разразится ад», - цитирует Дойче велле Трампа.

Накануне представители ХАМАС объявили, что намерены отложить запланированную на 15 февраля передачу заложников Израилю из-за несоблюдения последним условий перемирия. В списке предполагаемых нарушений со стороны Израиля значатся: препятствование возвращению палестинцев на север сектора Газа, блокирование ввоза палаток, топлива, медикаментов и оборудования для разбора завалов.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал решение ХАМАС «полным нарушением» ранее достигнутого сторонами соглашения о прекращении огня и привел силы ЦАХАЛ в районе сектора Газа в полную боевую готовность.

Принимая в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, президент США заявил, что Вашингтон возьмет под контроль сектор Газа: «Мы будем ее развивать, создадим тысячи рабочих мест. Это будет то, чем весь Ближний Восток сможет гордиться». Проживающих на территории сектора Газа палестинцев Дональд Трамп предложил расселить.

Нетаньяху одобрил инициативу Трампа, назвав ее «революционной». В свою очередь сами палестинцы, ряд арабских стран и западные партнеры США раскритиковали республиканца, обвинив его в нарушении международного права.

Несмотря на критику, 10 февраля Дональд Трамп подтвердил свое намерение купить сектор Газа. «Что касается его восстановления, мы можем отдать его другим государствам на Ближнем Востоке, чтобы они застроили часть его территории; другие люди смогут сделать это под нашей эгидой», - заявил он. Трамп также пригрозил «теоретической» приостановкой помощи союзникам США - Иордании и Египту, если те откажутся принять палестинцев в рамках его плана по Газе.

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