Трамп объявил миру торговую войну

«Это важное дело. Мы начинаем возвращать Америке ее былое богатство… Пора нашей прекрасной промышленности возвращаться в Америку. Это первый шаг из многих», — добавил Трамп.

«Нашей стране нужно, чтобы сталь и алюминий делались в Америке, а не за границей», — заявил Трамп после подписания. На вопрос журналиста, не повысятся ли из-за пошлин цены внутри США, он ответил: «В итоге будет дешевле».

Президент США Дональд Трамп ввел, как и обещал накануне, 25-процентные пошлины на весь импорт стали и алюминия в США в дополнение к уже существующим пошлинам на металлы. Об этом информирует BBC.

Новые пошлины вводятся на сталь и алюминий из всех стран без исключения.

Дональд Трамп подтвердил также, что в ближайшие два дня намерен ввести пошлины на импорт из тех стран, которые облагают пошлинами американскую продукцию.

Кроме того, президент США сообщил, что дальше может обложить дополнительными пошлинами импорт лекарств и компьютерных чипов.

На вопрос об ответных мерах со стороны других стран Трамп ответил: «Я не против».

Крупнейшие поставщики стали в США — это соседние Мексика и Канада, из Канады же США импортируют больше всего алюминия.

Во время своего первого президентского срока Трамп ввел пошлины в размере 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия из Канады, Мексики и Европейского союза. Спустя год США достигли соглашения с Канадой и Мексикой об отмене этих тарифов, хотя налоги на импорт из ЕС оставались в силе до 2021 года.

Даг Форд, премьер-министр канадской провинции Онтарио, где сосредоточено производство стали в Канаде, обвинил Трампа в «смещении ориентиров и постоянном хаосе, которые подвергают риску нашу экономику».

О намерении ввести пошлины Трамп заявил в воскресенье, в понедельник это привело, в частности, к падению акций крупнейших южнокорейских производителей стали и автомобилей. Южная Корея является крупным экспортером стали в США.

Ранее в этом месяце Трамп заявил о введении 25-процентных пошлин на весь импорт из Канады и Мексики, но, поговорив с лидерами этих стран, согласился отложить этот план на 30 дней. Он также ввел новые пошлины в размере 10% на все китайские товары, ввозимые в США. Пекин в ответ ввел свои собственные тарифы, которые в понедельник вступили в силу.