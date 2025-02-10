Обвиняемого в госизмене Азера Багирова задержали в Иордании и доставили в Азербайджан

В Сабаильском районном суде Баку прошло судебное заседание по делу гражданина Азербайджанской Республики Азера Акиф оглу Багирова, в отношении которого была избрана мера пресечения.

Азер Багиров, обвиняемый в государственной измене (в шпионаже путем оказания помощи представителям иностранной спецслужбы), был задержан на территории Иордании в результате мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности Азербайджана, и доставлен в Азербайджан.

Согласно материалам дела, иностранная спецслужба привлекла Азера Багирова, гражданина Азербайджана, с целью сокрытия своей причастности к провокационным событиям, подготовленным в третьих странах. В свою очередь, Азер Багиров, используя свой статус гражданина Азербайджана, действуя в интересах иностранной спецслужбы и нанося ущерб государственной безопасности Азербайджанской Республики, занимался шпионской деятельностью.

Суд избрал в отношении Азера Багирова меру пресечения в виде ареста, ему предъявлены обвинения по статье 274 (государственная измена) Уголовного кодекса Азербайджана.