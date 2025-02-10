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Байден сдал Путину Украину

Трамп: «Украина может стать Россией, главное – вернуть деньги»

09:59 929

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил о том, что для него важнее всего вернуть деньги, которые были потрачены на Украину.

«Мы тратим сотни миллиардов долларов. Они (украинцы) могут заключить сделку, они могут не заключить сделку. Однажды они (речь идет об Украине) могут стать Россией или могут не стать Россией, но наши деньги там, и я хочу их вернуть. Я уже говорил им, что хочу получить эквивалент в виде редкоземельных металлов на сумму около $500 млрд. И они, по сути, уже согласились на это, так что мы хотя бы не чувствуем себя дураками», - сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог планирует в ближайшие недели обнародовать несколько вариантов завершения войны. Предполагается, что все полученные предложения помогут подготовить почву для прямых переговоров Трампа с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

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