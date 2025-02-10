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Американскую помощь обнаружили у «Хезболлы»

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Гуманитарные посылки USAID обнаружили в тайнике с оружием «Хезболлы» в Ливане, пишет The New York Post со ссылкой на военных ЦАХАЛ.

«От американского налогоплательщика – «Хезболле» с любовью», – сказал исполнительный директор Института нацбезопасности и сионисткой стратегии «Мисгав» Ашер Фредман.

В издании добавили, что солдаты ЦАХАЛ во время патрулирования некой деревни в Ливане наткнулись на опорник «Хезболлы». В нем военные обнаружили снайперские винтовки, противотанковые ракеты и взрывчатку вместе с посылками USAID.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что USAID не отвечает стратегическим интересам Вашингтона. В будущем, добавил чиновник, работы всех ведомств будут корректировать под политику президента США Дональда Трампа.

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