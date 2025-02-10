Украинцы ночью поразили важные цели в России

Украинские беспилотники второй раз за месяц атаковали завод «Роснефти» и базу стратегических бомбардировщиков в Саратовской области.

В ночь на 11 февраля украинские беспилотники массированно атаковали Саратовскую область. Одной из целей дронов стало промышленное предприятие в Саратове, которое получило повреждения, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. «В местах возможного падения обломков работают оперативные службы. Пострадавших предварительно нет», — написал он в телеграм-канале.

По данным «Осторожно, новости», под удар попал «Саратовский нефтеперерабатывающий завод», который входит в структуру «Роснефти». Местные жители рассказали о взрывах и пожаре на предприятии, расположенном в Заводском районе города. До этого беспилотники совершили налет на НПЗ 14 января. Тогда это также привело к пожару.

Помимо Саратова дроны атаковали еще один город в Саратовской области — Энгельс, сообщает Shot. По словам местных жителей, громкие взрывы и звуки, похожие на автоматные очереди, были слышны около 4 часов утра со стороны местного военного аэродрома. В Энгельсе, который находится на противоположном от Саратова берегу Волги, расположена база российской стратегической авиации.

С нее регулярно взлетают Ту-95МС и Ту-160 для ударов крылатыми ракетами по Украине. 14 января украинские беспилотника также пытались атаковать авиабазу. В Энгельсе после этого загорелась нефтебаза комбината «Кристалл», на которой хранится топливо для стратегической бомбардировщиков. Пожар не могли потушить в течение пяти дней, погибли двое сотрудников пожарной службы МЧС. До этого нефтебаза была под ударом дронов 8 января и тоже горела после атаки.