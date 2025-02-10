USD 1.7000
EUR 1.7533
RUB 1.7526
Подписаться на уведомления
Байден сдал Путину Украину
Новость дня
Байден сдал Путину Украину

Украинцы ночью поразили важные цели в России

видео
10:11 490

Украинские беспилотники второй раз за месяц атаковали завод «Роснефти» и базу стратегических бомбардировщиков в Саратовской области.

В ночь на 11 февраля украинские беспилотники массированно атаковали Саратовскую область. Одной из целей дронов стало промышленное предприятие в Саратове, которое получило повреждения, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. «В местах возможного падения обломков работают оперативные службы. Пострадавших предварительно нет», — написал он в телеграм-канале.

По данным «Осторожно, новости», под удар попал «Саратовский нефтеперерабатывающий завод», который входит в структуру «Роснефти». Местные жители рассказали о взрывах и пожаре на предприятии, расположенном в Заводском районе города. До этого беспилотники совершили налет на НПЗ 14 января. Тогда это также привело к пожару.

Помимо Саратова дроны атаковали еще один город в Саратовской области — Энгельс, сообщает Shot. По словам местных жителей, громкие взрывы и звуки, похожие на автоматные очереди, были слышны около 4 часов утра со стороны местного военного аэродрома. В Энгельсе, который находится на противоположном от Саратова берегу Волги, расположена база российской стратегической авиации.

С нее регулярно взлетают Ту-95МС и Ту-160 для ударов крылатыми ракетами по Украине. 14 января украинские беспилотника также пытались атаковать авиабазу. В Энгельсе после этого загорелась нефтебаза комбината «Кристалл», на которой хранится топливо для стратегической бомбардировщиков. Пожар не могли потушить в течение пяти дней, погибли двое сотрудников пожарной службы МЧС. До этого нефтебаза была под ударом дронов 8 января и тоже горела после атаки.

Агаларова признали потерпевшим
Агаларова признали потерпевшим
10:24 199
Украинцы ночью поразили важные цели в России
Украинцы ночью поразили важные цели в России видео
10:11 491
Американскую помощь обнаружили у «Хезболлы»
Американскую помощь обнаружили у «Хезболлы»
10:02 481
Трамп: «Украина может стать Россией, главное – вернуть деньги»
Трамп: «Украина может стать Россией, главное – вернуть деньги»
09:59 935
Обвиняемого в госизмене Азера Багирова задержали в Иордании и доставили в Азербайджан
Обвиняемого в госизмене Азера Багирова задержали в Иордании и доставили в Азербайджан
09:35 1181
Трамп объявил миру торговую войну
Трамп объявил миру торговую войну
08:42 2125
«Разразится ад»: жесткий ультиматум Трампа
«Разразится ад»: жесткий ультиматум Трампа
08:25 3346
Путин щелкнул – а в ответ тишина… Застряла в Орешнике
Путин щелкнул – а в ответ тишина… Застряла в Орешнике мы наш, мы новый мир построим!..
10 февраля 2025, 14:19 10675
Когда будет обнародован план завершения войны в Украине
Когда будет обнародован план завершения войны в Украине Bloomberg
02:25 3286
Маск хочет за рекордные $100 млрд купить OpenAI
Маск хочет за рекордные $100 млрд купить OpenAI
02:00 3941
Невзоров об объявлении Валуева в Азербайджане персоной нон грата
Невзоров об объявлении Валуева в Азербайджане персоной нон грата
01:43 8859

ЭТО ВАЖНО

Агаларова признали потерпевшим
Агаларова признали потерпевшим
10:24 199
Украинцы ночью поразили важные цели в России
Украинцы ночью поразили важные цели в России видео
10:11 491
Американскую помощь обнаружили у «Хезболлы»
Американскую помощь обнаружили у «Хезболлы»
10:02 481
Трамп: «Украина может стать Россией, главное – вернуть деньги»
Трамп: «Украина может стать Россией, главное – вернуть деньги»
09:59 935
Обвиняемого в госизмене Азера Багирова задержали в Иордании и доставили в Азербайджан
Обвиняемого в госизмене Азера Багирова задержали в Иордании и доставили в Азербайджан
09:35 1181
Трамп объявил миру торговую войну
Трамп объявил миру торговую войну
08:42 2125
«Разразится ад»: жесткий ультиматум Трампа
«Разразится ад»: жесткий ультиматум Трампа
08:25 3346
Путин щелкнул – а в ответ тишина… Застряла в Орешнике
Путин щелкнул – а в ответ тишина… Застряла в Орешнике мы наш, мы новый мир построим!..
10 февраля 2025, 14:19 10675
Когда будет обнародован план завершения войны в Украине
Когда будет обнародован план завершения войны в Украине Bloomberg
02:25 3286
Маск хочет за рекордные $100 млрд купить OpenAI
Маск хочет за рекордные $100 млрд купить OpenAI
02:00 3941
Невзоров об объявлении Валуева в Азербайджане персоной нон грата
Невзоров об объявлении Валуева в Азербайджане персоной нон грата
01:43 8859
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться