Агаларова признали потерпевшим

Собственника концертного зала «Крокус Сити Холл», компанию «Крокус Интернэшнл» признали потерпевшим по делу о теракте 22 марта 2024 года, в результате которого погибли более 140 человек.

«Крокус Интернэшнл» — одна из структур Crocus Group Араза Агаларова, на нее зарегистрирована большая часть брендов, которые использует компания бизнесмена.

Концертный зал в Красногорске во время атаки боевиков выгорел полностью, а крыша обрушилась. Собеседники РБК оценивали ущерб от пожара в 10–12 млрд руб. Власти Подмосковья сообщили, что уничтоженную площадку восстанавливать не будут.

Потерпевшими по делу о нападении на «Крокус» признаны более 1700 человек, еще более 800 привлекли как свидетелей. В качестве обвиняемых фигурируют 27 человек, сообщал в январе глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Исполнителями теракта следствие считает Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Вилаят Хорасан».