В Азербайджан вернули более 33 млн долларов

В рамках мер по возврату в страну средств, полученных от экспорта сельскохозяйственной продукции, прокуратура возбудила уголовные дела на основании информации Государственного таможенного комитета о невозврате валютной выручки некоторыми хозяйствующими субъектами.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, в результате действий прокуратур города Ширвана, а также Гусарского, Бардинского, Масаллинского, Товузского, Сиязанского, Шекинского, Шабранского и Кедабекского районов на уполномоченные банковские счета Азербайджана возвращено более 33 миллионов долларов США (свыше 56 миллионов манатов по курсу соответствующего периода), полученных от экспорта сельхозпродукции.

Прокуратура продолжает процессуальные мероприятия, направленные на обеспечение возврата денежных средств, полученных от внешнеторговых операций, на банковские счета в стране.