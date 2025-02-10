Нашли останки пропавшего три года назад в Загатале индийского туриста

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 9 февраля сотрудниками Загатальского отдела полиции, в лесном массиве Шамиловка вблизи села Джар Загатальского района были обнаружены останки пропавшего 12 мая 2022 года на территории района гражданина Республики Индия Маникатха Кондавети (1993 г.р.), а также принадлежащие ему ручная кладь, банковские карты, мобильный телефон и другие личные вещи.

Как стало известно haqqin.az, останки и другие предметы переданы в прокуратуру Загатальского района для проведения соответствующих экспертиз.

В прокуратуре Загатальского района проводится расследование.

Напомним, в мае 2022 года в полицию поступило заявление о пропаже в Загатале гражданина Индии Маникатха Кондавети. Было установлено, что он покинул отель, в котором остановился в Загатале, и отправился в высокогорную местность со сложным рельефом в селе Джар. За информацию о местонахождении пропавшего гражданина Индии его родственники объявили сумму вознаграждения в размере 25 000 манатов.