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Россия потребовала от Чехии выдать Курбангалееву

10:58 2039

Россия потребовала от Чехии выдачи бывшей ведущей ВГТРК Фариды Курбангалеевой. Об этом журналистка написала в Facebook, внимание на ее пост обратила «Медиазона».

Как пишет издание, Курбангалеева опубликовала письмо чешской полиции о назначении ей адвоката по делу об экстрадиции. Из документа следует, что дело будет рассматривать суд в Праге.

В июне прошлого года суд в Москве заочно арестовал бывшую ведущую государственного телевидения по делу об оправдании терроризма и распространении «военных фейков».

«В письме не говорится, что именно стало поводом для требования моей выдачи, но я предполагаю, что речь идет о двух уголовных делах, заведенных на меня прошлым летом», — написала Курбангалеева, добавив, что откажется от услуг государственного адвоката.

В конце января ТАСС передавал, что в 2024 году Латвия отказалась содействовать в выдаче актера Артура Смольянинова, который в России заочно арестован по делу об экстремизме и распространении «военных фейков».

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