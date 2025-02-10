Россия потребовала от Чехии выдать Курбангалееву

Россия потребовала от Чехии выдачи бывшей ведущей ВГТРК Фариды Курбангалеевой. Об этом журналистка написала в Facebook, внимание на ее пост обратила «Медиазона».

Как пишет издание, Курбангалеева опубликовала письмо чешской полиции о назначении ей адвоката по делу об экстрадиции. Из документа следует, что дело будет рассматривать суд в Праге.

В июне прошлого года суд в Москве заочно арестовал бывшую ведущую государственного телевидения по делу об оправдании терроризма и распространении «военных фейков».

«В письме не говорится, что именно стало поводом для требования моей выдачи, но я предполагаю, что речь идет о двух уголовных делах, заведенных на меня прошлым летом», — написала Курбангалеева, добавив, что откажется от услуг государственного адвоката.

В конце января ТАСС передавал, что в 2024 году Латвия отказалась содействовать в выдаче актера Артура Смольянинова, который в России заочно арестован по делу об экстремизме и распространении «военных фейков».