Трамп заявил об «огромном прогрессе» в вопросе по Украине

США достигли «огромного прогресса» в переговорах о прекращении войны России против Украины, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News.

Ведущий спросил президента, как тот собирается усадить за стол переговоров обе стороны.

«Я думаю, что это произойдет. Я думаю, мы добились огромного прогресса. Мы имеем дело с русскими. Мы имеем дело с украинцами. Я думаю, что-то получится. Я надеюсь», — ответил Трамп.

В начале февраля американский лидер анонсировал контакты как с украинской, так и с российской стороной. 9 февраля он сообщил, что поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь последнего Дмитрий Песков не стал подтверждать или опровергать это, однако ранее говорил, что с приходом команды Трампа в Белый дом между Москвой и Вашингтоном возникает «много разных коммуникаций».

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что представители Киева и Вашингтона работают над организацией их встречи с Трампом. Он также накануне рассказывал, что на этой неделе Украину посетят «серьезные люди» из команды американского президента.