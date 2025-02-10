Трамп анонсировал разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским на этой неделе. Кроме того, он подтвердил, что специальный представитель по вопросам Украины и России Кит Келлог уже скоро посетит Киев. Об этом сообщает Radio Free Europe.

В издании отметили, что Трамп не уточнил, когда именно Келлог посетит Украину. Однако по информации западных СМИ, визит состоится 20 февраля.

Также пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщал, что Келлог встретится с украинским президентом на Мюнхенской конференции по безопасности, которая начнется 14 февраля. В то же время встреча Зеленского и вице-президента США Джея Ди Венса может состояться уже на полях конференции. Кроме того, в Мюнхен также прибудут госсекретарь Марко Рубио и министр обороны США Пит Хегсет.

«Мы донесем наши ожидания до союзников. Когда мы вернемся из Мюнхена, мы хотим представить президенту варианты, чтобы он знал, как это будет выглядеть для него, когда он будет (непосредственно) вовлечен в мирный процесс», - отмечал Келлог в интервью Associated Press.

По его словам, Белый дом согласовывает детали долгожданных переговоров, которые дают ключевым помощникам Трампа первую возможность донести сообщение о подходе новой администрации президента США по войне.

«Зная, как работает процесс, для Зеленского, вероятно, было бы лучше, если бы мы все встретились вместе и обсудили это как группа», - добавил Келлог.