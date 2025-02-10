Ответ Баку на заявления Пашиняна

Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна в опубликованной 10 февраля в армянских СМИ статье в связи с целями Общины Западного Азербайджана направлены на искажение реальности и введение в заблуждение мировой общественности.

«Премьер-министр, защищающий право на обладание военным потенциалом, представляет страну, которая после 30-летней военной агрессии, несмотря на обязательства, взятые согласно Трехстороннему заявлению, в течение трех лет после 44-дневной войны содержала на территории Азербайджана более десяти тысяч подготовленных формирований, оснащенных тяжелым вооружением.

После 44-дневной войны военные расходы Армении увеличились примерно в три раза - с около 600 млн долларов в 2021 году до 1,6 млрд долларов в 2024 году. Более того, согласно недавно подписанным военным контрактам, Армения покупает наступательное вооружение, способное в основном наносить дальние удары по территории Азербайджана», - заявил представитель МИД Азербайджана.

Гаджизаде указал, что с учетом продолжающихся территориальных претензий в Конституции и правовых актах Армении, а также роста реваншизма обоснование со стороны руководства Армении о причинах наращивания военного потенциала неискренне и представляет прямую угрозу безопасности Азербайджана.

«Кроме того, абсолютно безосновательны утверждения армянской стороны о деятельности и целях Общины Западного Азербайджана, основной целью которой является безопасное и достойное возвращение азербайджанцев на свои земли, откуда они были изгнаны, основываясь на праве на возвращение, закрепленном во Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте о гражданских и политических правах, Конвенции о статусе беженцев и других международных актах. Отрицание премьер-министром Армении этого права под различными предлогами, в том числе путем неверного толкования заявленных целей Общины, еще раз демонстрирует уровень жестокости политики этой страны, которая привела к тому, что в Армении, где когда-то азербайджанцы составляли основную часть населения страны, сейчас их нет», - отметил представитель МИД.

Айхан Гаджизаде выразил сожаление, что ссылки премьер-министра Армении на встречу в Праге 2022 года, Алма-Атинскую декларацию 1991 года и на пункты проекта мирного соглашения, предназначенные для фиксации отсутствия каких-либо претензий Армении к Азербайджану, были сведены на нет самим Пашиняном, когда он через несколько месяцев, в сентябре 2023 года, направил поздравительное послание в связи с «независимостью» марионеточного режима на территориях Азербайджана, а также когда премьер проигнорировал территориальные претензии, содержащиеся в Конституции Армении, и оговорки, сделанные при присоединении к Алма-Атинской декларации.

Представитель МИД Азербайджана отметил, что Армения, вместо того чтобы приветствовать судебный процесс над лицами, обвиняемыми в военных преступлениях, называет этот суд «постановочным» и «не заинтересована в заживлении ран, причиненных на протяжении десятилетий, в выявлении правды, которую может раскрыть этот процесс».

Гаджизаде также отметил, что Ереван уклоняется от выполнения обязательств, включая разблокирование коммуникаций: «Вместо того чтобы предпринимать практические шаги по выполнению своих обязательств, в том числе по разблокированию коммуникаций между другими территориями Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой, Армения отвлекает внимание от этого процесса. Выдвижение Арменией по существу незначительных предложений вместо практических шагов приводит к недоразумениям и искажает реальность».

«Что касается механизмов контроля над вооружениями, которые премьер-министр настойчиво продвигает, хорошо известно, что на протяжении более 30 лет Армения грубо нарушала и деградировала механизмы контроля над вооружениями, в которых сама участвовала, скрывала большую часть своей военной техники и вооружений от международных механизмов контроля над вооружениями и незаконно размещала их на наших территориях. Такой подход к международным договорам позволяет сделать вывод о неискренности позиции Армении», - сказал он.

Гаджизаде добавил, что Азербайджан призывает Армению отказаться от провокационных заявлений и действий, подрывающих перспективы достижения мира.