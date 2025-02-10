Американцы остановили работу над мирным планом по Украине

«Администрация Дональда Трампа приостановила реализацию своего мирного плана по Украине, чтобы предоставить Европе место за столом переговоров», — пишет издание.

Специальный посланник президента США по России и Украине Кит Келлог приостановил разработку мирного плана по прекращению российско-украинской войны, чтобы провести переговоры с союзниками по НАТО, сообщает газета The Telegraph, ссылаясь на источники.

Прежде чем завершить работу над мирным планом, Кит Келлог намерен провести переговоры с президентами и премьер-министрами стран НАТО, пишет газета. Келлог сообщил европейским дипломатам, что хочет узнать мнения лидеров стран Европы о форме любого мирного соглашения и о том, какой вклад эти страны могут внести в процесс урегулирования конфликта.

По данным The Telegraph, Кит Келлог заверил европейских дипломатов, что Вашингтон хочет укрепить позиции Украины в любых будущих переговорах с Россией.

Ожидалось, что Кит Келлог представит мирный план по Украине на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии, которая пройдет с 14 по 16 февраля. Однако Келлог заявил, что план представит сам Дональд Трамп, и этого не случится в ближайшие дни. По информации Bloomberg, Келлог представит Трампу варианты мирного плана «в ближайшие недели».

Кит Келлог, по информации источников Bloomberg, встретится на Мюнхенской конференции по безопасности с европейскими чиновниками, а также посетит Киев и некоторые страны Европы. При этом Келлог не собирается ехать в Москву.