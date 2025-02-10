Российский самолет сломался в воздухе

Самолет Boeing 777-300 российской авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU277 из международного аэропорта Пхукета в Москву, был вынужден совершить экстренную посадку в Бангкоке. Как пишет Thai PBS, после нескольких часов полета вокруг Андаманского моря лайнер направился в сторону Сиамского залива, где экипаж связался с аэропортом Суваннапхум, запросив экстренную посадку из-за технической неисправности. Это уже второй с начала года случай поломки самолета «Аэрофлота» в воздухе.

По словам директора аэропорта Суваннапхум Киттипхонга Киттикхатьона, на момент посадки были приведены в готовность пожарные службы, однако режим чрезвычайной ситуации не вводился. По данным Thai PBS, причиной инцидента стала неисправность системы шасси. Представитель аэропорта Суваннапхум сообщил ТАСС, что посадка прошла успешно: самолет приземлился в 21:11 по местному времени (18:11 по бакинскому времени). В консульском отделе посольства России в Таиланде отметили, что пассажиры рейса SU277 не обращались за консульской помощью.

Вечером 24 января лайнер «Аэрофлота» Boeing 737-800, следовавший рейсом SU2131 из Стамбула в Москву, совершил вынужденную посадку в Астрахани. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, экипаж принял решение о посадке «по техническим причинам». Однако конкретные подробности неисправности ни аэропорт, ни сама авиакомпания не раскрыли. В официальном заявлении «Аэрофлота» было лишь указано, что командир воздушного судна принял решение о посадке «в целях обеспечения безопасности полета» из-за срабатывания индикаторов одной из систем самолета.