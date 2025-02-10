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Армении не нужна Россия для переговоров с Азербайджаном

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12:06 1758

Ереван вряд ли примет посредничество России в переговорах с Баку, заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

«Я думаю, это маловероятно. Мы, конечно, обсуждаем каждое конкретное предложение, но прошлый опыт оставил много плохих воспоминаний, у нас много вопросов, на которые у нас до сих пор нет ответов», - сказал Симонян.

Симонян также заявил, что переговоры между Арменией и Азербайджаном не зашли в тупик. «Мы имеем исторический шанс установить мир в регионе для наших поколений», - добавил он.

Ранее Симонян заявлял, что Азербайджану и Армении удалость прийти к согласию по многим пунктам проекта мирного договора, в переговорах наблюдается позитивная динамика. «Нам удалось прийти к согласию по более чем десяти пунктам мирного договора. Это, на мой взгляд, очень большая победа обеих сторон. У нас есть первый юридический документ, подписанный между двумя государствами [комиссий по делимитации], беспрецедентные в истории. У нас есть делимитированная граница, у нас есть логика продолжать процесс этой границы. Процесс носит позитивный характер», - сказал тогда спикер парламента Армении.

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