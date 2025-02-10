Рекомендации кандидатам на работу в медучреждениях

По его словам, в ходе собеседования членом комиссии по каждому критерию кандидату задаются соответствующие вопросы: «Кандидатам, претендующим на одну и ту же вакансию, следует задавать одинаковые вопросы. Ответы кандидата оцениваются членами комиссии по каждому критерию в 2 (два), 3 (три), 4 (четыре) и 5 (пять) баллов. Кандидат, получивший 2 балла (неудовлетворительно) по какому-либо критерию, считается не прошедшим собеседование. Оценка по каждому критерию заносится в соответствующий раздел оценочного листа, определяющего соответствие должности. Баллы, набранные кандидатом, в конечном итоге суммируются для определения общего балла, а балл, отражающий этот окончательный результат, заносится в подсистему приема на работу».

Об этом на радиостанции Sağlam radio, вещаемой на волне 93.0 FM, сказал специалист отделения тренинга и мониторинга Центра цифрового здравоохранения Министерства здравоохранения Агшин Самедов.

С целью определения, соответствует ли уровень знаний и навыков кандидата, а также его личные качества вакантной должности, на которую он претендует, обеспечивается прозрачность проведения собеседования кандидатов, претендующих на вакантные должности, объявленные медицинскими учреждениями. Собеседование проводится в медицинском учреждении.

Специалист сообщил, что после завершения собеседования итоговые баллы всех кандидатов автоматически оцениваются через систему, которая выбирает кандидата с наивысшим баллом: «Каждый кандидат через систему будет индивидуально получать автоматическую информацию об этих результатах».

Объявления о вакансиях размещаются государственными медицинскими структурами при различных учреждениях здравоохранения через Подсистему приема на работу, сказал Самедов.

По его словам, благодаря этой системе предприятия, работающие в сфере здравоохранения, смогут более эффективно и прозрачно управлять своими кадровыми потребностями: «Объявления о вакансиях размещаются в системе в открытой форме, и кандидаты могут подавать заявки на эти должности и участвовать в процессе собеседования. В процессе приема на работу для каждой вакантной должности устанавливаются конкретные критерии, чтобы гарантировать соответствие кандидатов. Эти критерии составляются на основе образования, опыта работы, квалификации, знаний и навыков кандидата. Кандидаты могут подавать заявки только на те вакансии, которым они соответствуют, что повышает эффективность процесса приема на работу и позволяет учреждениям здравоохранения выбирать наиболее подходящих сотрудников».

Специалист подчеркнул, что один и тот же кандидат может претендовать на несколько вакантных должностей, соответствующих его образованию, знаниям и навыкам: «Это не только создает более широкие возможности трудоустройства для специалистов здравоохранения, но и предоставляет предприятиям больше выбора. Каждая заявка регистрируется в системе, а этапы отбора на вакансию отслеживаются автоматически. После того как заявка кандидата на вакантную должность зарегистрирована в системе и назначено время собеседования, другие медицинские учреждения не могут назначить собеседование для этого кандидата на ту же дату. Благодаря этому механизму исключается возможность вызова кандидатов на собеседование в несколько медицинских учреждений в один и тот же день».

Самедов отметил, что в результате этого процесс собеседования осуществляется более эффективно и системно как для кандидатов, так и для принимающих на работу предприятий.

Подсистема «Прием на работу» Единой информационной системы здравоохранения (ЕИСЗ) Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики позволяет учреждениям здравоохранения более эффективно и прозрачно проводить процесс подбора кадров, отметил Самедов.

По его словам, благодаря полной электронизации процесса приема на работу влияние человеческого фактора минимизировано: «Кандидаты оцениваются на основе объективных критериев. Внедрение подсистемы «Прием на работу» позволяет учреждениям здравоохранения более оперативно решать кадровые потребности за счет централизованной системы, исключая процедуры подачи заявлений и приема документов с бумажных носителей. Благодаря централизованной базе данных учреждения здравоохранения могут получать информацию о вакансиях и кандидатах в режиме реального времени. Поскольку механизм отбора автоматизирован, осуществляется автоматическая фильтрация на основе образования кандидатов, опыта работы и других показателей соответствия требованиям. Результаты собеседования и экзаменационных этапов фиксируются в системе, и на основе рейтинга осуществляется окончательный отбор».

Самедов отметил, что подсистема «Прием на работу» интегрирована с системами других органов здравоохранения и государственных структур в рамках Единой информационной системы здравоохранения, что повышает точность и достоверность данных: «Проверка сертификатов, дипломов и других документов кандидатов проводится автоматически. Подсистема обеспечивает удобный и интуитивно понятный интерфейс как для работодателей, так и для кандидатов. Система также предоставляет возможность отслеживать статус заявок и получать уведомления. Эта система помогает организовать управление человеческими ресурсами в сфере здравоохранения более эффективно и в соответствии с современными требованиями».