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Алиев поздравляет Пезешкиана и Хаменеи

12:17 899

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану по случаю национального праздника страны – Дня победы исламской революции.

«От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ по случаю национального праздника Исламской Республики Иран – Дня Победы Исламской революции.

Мы придаем особое значение всестороннему развитию межгосударственных связей между Азербайджаном и Ираном. Отношения между нашими странами исходят из общих исторических, религиозных и культурных ценностей наших народов, связанных друг с другом тесными узами. В настоящее время наши страны плодотворно сотрудничают в торгово-экономической, транспортной, энергетической и других сферах. Имеются благоприятные возможности для дальнейшего расширения сферы охвата нашего взаимодействия и обогащения его новым содержанием. Верю, что азербайджано-иранские отношения и сотрудничество будут и впредь развиваться и укрепляться на основе принципов дружбы, братства и добрососедства на благо наших стран, во имя стабильности и безопасности региона.

В столь замечательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному и братскому народу Ирана – постоянного благополучия и процветания», – говорится в поздравительном письме.

Президент Ильхам Алиев также направил поздравительное письмо верховному лидеру Исламской Республики Иран аятолле Али Хаменеи по случаю Дня победы исламской революции. 

«От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Исламской Республики Иран – Дня Победы Исламской революции.

Отношения между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран черпают силу из воли наших народов, которые веками жили в условиях дружбы и добрососедства и разделяют общие духовные ценности. Мы придаем особое значение развитию построенных на этих основах межгосударственных отношений и расширению нашего сотрудничества. В настоящее время двусторонняя повестка включает ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. Считаю, что, пользуясь имеющимися возможностями, мы сможем добиться углубления сотрудничества между нашими странами. Верю, что основанные на взаимном уважении и добрососедстве азербайджано-иранские отношения будут развиваться в интересах наших государств и народов, послужат укреплению стабильности и безопасности в регионе.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному и братскому народу Ирана – благополучия и процветания», - говорится в письме.

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