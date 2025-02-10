Алиев поздравляет Пезешкиана и Хаменеи
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану по случаю национального праздника страны – Дня победы исламской революции.
«От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ по случаю национального праздника Исламской Республики Иран – Дня Победы Исламской революции.
Мы придаем особое значение всестороннему развитию межгосударственных связей между Азербайджаном и Ираном. Отношения между нашими странами исходят из общих исторических, религиозных и культурных ценностей наших народов, связанных друг с другом тесными узами. В настоящее время наши страны плодотворно сотрудничают в торгово-экономической, транспортной, энергетической и других сферах. Имеются благоприятные возможности для дальнейшего расширения сферы охвата нашего взаимодействия и обогащения его новым содержанием. Верю, что азербайджано-иранские отношения и сотрудничество будут и впредь развиваться и укрепляться на основе принципов дружбы, братства и добрососедства на благо наших стран, во имя стабильности и безопасности региона.
В столь замечательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному и братскому народу Ирана – постоянного благополучия и процветания», – говорится в поздравительном письме.
Президент Ильхам Алиев также направил поздравительное письмо верховному лидеру Исламской Республики Иран аятолле Али Хаменеи по случаю Дня победы исламской революции.
«От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Исламской Республики Иран – Дня Победы Исламской революции.
Отношения между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран черпают силу из воли наших народов, которые веками жили в условиях дружбы и добрососедства и разделяют общие духовные ценности. Мы придаем особое значение развитию построенных на этих основах межгосударственных отношений и расширению нашего сотрудничества. В настоящее время двусторонняя повестка включает ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. Считаю, что, пользуясь имеющимися возможностями, мы сможем добиться углубления сотрудничества между нашими странами. Верю, что основанные на взаимном уважении и добрососедстве азербайджано-иранские отношения будут развиваться в интересах наших государств и народов, послужат укреплению стабильности и безопасности в регионе.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному и братскому народу Ирана – благополучия и процветания», - говорится в письме.