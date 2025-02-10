USD 1.7000
EUR 1.7517
RUB 1.7594
Подписаться на уведомления
Байден сдал Путину Украину
Новость дня
Байден сдал Путину Украину

Cирийцы не пустили российских военных

12:20 1385

Министерство обороны Сирии не допустило российский военный конвой на базу в Тартусе. Колонна из 30 транспортных средств с ракетным вооружением, выдвинувшаяся утром с авиабазы Хмеймим в провинции Латакия, была остановлена на контрольно-пропускном пункте в Тартусе военнослужащими, подчиняющимися новому правительству Сирии.

После восьмичасового ожидания на КПП конвой был вынужден вернуться на базу Хмеймим около 17:00 по местному времени.

Этот инцидент произошел на фоне недавних заявлений министра обороны переходного правительства Сирии Мурхафа Абу Касры о том, что сохранение российских баз будет зависеть от их выгодности для Сирии: «Если мы получим от этого выгоду для Сирии, то да».

Российские военные используют базу в Хмеймиме с августа 2015 года согласно соглашению с режимом Башара Асада. После операции оппозиции 27 декабря 2024 года Россия сконцентрировала свое военное присутствие в Сирии на авиабазе Хмеймим в Латакии.

Ранее заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что вопрос о судьбе российских военных баз «требует дополнительных консультаций, которые будут продолжены». В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил намерение Москвы «продолжать диалог» с новыми властями Сирии по всем вопросам, включая статус военных баз.

В Азербайджане подорожала мука
В Азербайджане подорожала мука
12:26 959
В Европе заявили о максимальном сближении с Арменией
В Европе заявили о максимальном сближении с Арменией
12:22 910
Cирийцы не пустили российских военных
Cирийцы не пустили российских военных
12:20 1386
Алиев поздравляет Пезешкиана и Хаменеи
Алиев поздравляет Пезешкиана и Хаменеи
12:17 901
В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»
В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали» украинская драма, репортаж Эйнуллы Фатуллаева
03:33 6450
Куда подевался американский народ?
Куда подевался американский народ? главный вопрос; все еще актуально
10 февраля 2025, 18:05 6030
Армении не нужна Россия для переговоров с Азербайджаном
Армении не нужна Россия для переговоров с Азербайджаном новость дополнена
12:06 1764
Американцы остановили работу над мирным планом по Украине
Американцы остановили работу над мирным планом по Украине
11:41 1360
Трамп анонсировал разговор с Зеленским
Трамп анонсировал разговор с Зеленским
11:23 1389
В Азербайджан вернули более 33 млн долларов
В Азербайджан вернули более 33 млн долларов
10:55 2142
Агаларова признали потерпевшим
Агаларова признали потерпевшим
10:24 3951

ЭТО ВАЖНО

В Азербайджане подорожала мука
В Азербайджане подорожала мука
12:26 959
В Европе заявили о максимальном сближении с Арменией
В Европе заявили о максимальном сближении с Арменией
12:22 910
Cирийцы не пустили российских военных
Cирийцы не пустили российских военных
12:20 1386
Алиев поздравляет Пезешкиана и Хаменеи
Алиев поздравляет Пезешкиана и Хаменеи
12:17 901
В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»
В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали» украинская драма, репортаж Эйнуллы Фатуллаева
03:33 6450
Куда подевался американский народ?
Куда подевался американский народ? главный вопрос; все еще актуально
10 февраля 2025, 18:05 6030
Армении не нужна Россия для переговоров с Азербайджаном
Армении не нужна Россия для переговоров с Азербайджаном новость дополнена
12:06 1764
Американцы остановили работу над мирным планом по Украине
Американцы остановили работу над мирным планом по Украине
11:41 1360
Трамп анонсировал разговор с Зеленским
Трамп анонсировал разговор с Зеленским
11:23 1389
В Азербайджан вернули более 33 млн долларов
В Азербайджан вернули более 33 млн долларов
10:55 2142
Агаларова признали потерпевшим
Агаларова признали потерпевшим
10:24 3951
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться