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В Европе заявили о максимальном сближении с Арменией

12:22 913

Процесс сближения с Евросоюзом (ЕС) набирает обороты, но Армения пока не подавала официальную заявку на вступление, сообщили в Еврокомиссии.

«Продолжающиеся дискуссии в Армении демонстрируют привлекательность Европейского союза и его ценностей. Отношения ЕС и Армении никогда не были ближе, чем сейчас. Запуск диалога о визовой либерализации и поддержка в рамках Европейского фонда мира в размере €10 млн продемонстрировали это», — говорится в сообщении.

В Брюсселе также пообещали обсудить с армянскими коллегами законопроект о европейской интеграции. Несмотря на то что юридически вопрос членства в ЕС на повестке пока не стоит, Армения уже движется в сторону углубленного партнерства с союзом.

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