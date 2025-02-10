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Россиян моментально лишат имущества и свободы за «дискредитацию армии»

12:41 643

Российские законодатели под предлогом «защиты нацбезопасности» намерены упростить привлечение к уголовной ответственности за «дискредитацию армии» и «призывы к санкциям» против РФ. Соответствующие поправки к Уголовному кодексу (УК) за авторством единороссов Ирины Яровой и Василия Пискарева накануне одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщает «Коммерсант».

Речь идет о предлагаемой депутатами отмене так называемого принципа преюдиции, когда уголовная ответственность за проступок наступает лишь после административного наказания. Согласно проекту закона, это коснется, в частности, наказания по статье 284.2 УК (призывы к введению санкций против РФ). Если обвиняемый поддерживал антироссийские рестрикции «из корыстных побуждений или по найму», он сразу получит штраф от 1 млн до 3 млн руб. либо отправится за решетку на срок до пяти лет (сейчас наказание предполагает штраф до 500 тыс. руб. и лишение свободы до трех лет).

По тому же принципу (без преюдиции) предлагается штрафовать до 1 млн руб. или лишать свободы до семи лет за публичную дискредитацию российской армии (ст. 280.3 УК) с «корыстными помыслами». Такой же срок ждет тех, кто из корыстных побуждений помогает исполнять «антироссийские решения» международных организаций (ст. 284.3). По этим статьям предлагается конфисковывать имущество, приобретенное вследствие совершения таких преступлений.

По словам юриста Александра Караваева, с помощью поправок хотят разделить обычных россиян, оставляющих комментарии в интернете, и представителей ряда профессий, получающих оплату за свою работу (что могут признать «корыстными побуждениями»). «Это журналисты, правозащитники, адвокаты, социологи, политики, активисты, отчасти научный мир. Совершение преступления из корыстных побуждений означает, что оно совершено в целях получения материальной выгоды либо избавления от материальных затрат. Это могут быть и зарплаты, и гранты», — сказал он «Коммерсанту».

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