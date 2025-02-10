Суд над Бахрузом Аскеровым: у главы Ленкорани нет жалоб

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу Бахруза Аскерова, обвиняемого в планировании терактов на территории Азербайджана, в подготовке покушения на главу Исполнительной власти Ленкоранского района Талеха Гарашева. Как сообщает haqqin.az, на судебном заседании под председательством судьи Сабухи Гусейнова стало известно, что в суд поступило заявление Талеха Гарашева, признанного потерпевшим по уголовному делу. Глава ИВ в своем обращении к суду указал, что у него нет никаких жалоб и требований к обвиняемому.

В то же время адвокат обвиняемого Нушаба Агаева сказала, что в заявлении Гарашева нет информации о том, было ли примирение сторон. И потому адвокат призвала вызвать Гарашева в суд и допросить. Судебный процесс продолжится 4 марта.