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Суд над Бахрузом Аскеровым: у главы Ленкорани нет жалоб

Инара Рафикгызы
15:50 1484

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу Бахруза Аскерова, обвиняемого в планировании терактов на территории Азербайджана, в подготовке покушения на главу Исполнительной власти Ленкоранского района Талеха Гарашева.

Как сообщает haqqin.az, на судебном заседании под председательством судьи Сабухи Гусейнова стало известно, что в суд поступило заявление Талеха Гарашева, признанного потерпевшим по уголовному делу. Глава ИВ в своем обращении к суду указал, что у него нет никаких жалоб и требований к обвиняемому.

Бахруз Аскеров

В то же время адвокат обвиняемого Нушаба Агаева сказала, что в заявлении Гарашева нет информации о том, было ли примирение сторон. И потому адвокат призвала вызвать Гарашева в суд и допросить.

Судебный процесс продолжится 4 марта.

Талех Гарашев

Напомним, привлеченному к уголовной ответственности Службой государственной безопасности Бахрузу Аскерову предъявлены обвинения по следующим статьям УК Азербайджана: 28,120.2.1, 28,120.2.10, 28,120.2.11, 28,120.2.12 (подготовка к повторному убийству группой лиц по предварительному сговору по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды), 28,214.2.1, 28,214.2.3 (подготовка к совершению террористического акта с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 28,214-3.1 (подготовка к прохождению обучения с целью терроризма), 28,277 (подготовка к покушению на жизнь государственного или общественного деятеля) и 28,278.1 (подготовительные действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя государства).

По этим статьям предусматривается лишение свободы на срок от 14 до 20 лет или пожизненное заключение.

Установлено, что мужчина создал сообщество из граждан Азербайджана, которым поручил подготовить покушение на главу ИВ Ленкорани. Другой целью террористов был иностранный гражданин, работающий учителем английского языка. В результате комплексных следственных мероприятий Бахруз Аскеров был арестован и привлечен к уголовной ответственности.

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