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Польша подняла истребители из-за российской атаки

12:58 262

Военные самолеты Польши и самолеты союзников были задействованы утром во вторник для обеспечения безопасности в районах, граничащих с опасными зонами в Украине, после того как Россия нанесла удары, пишет Reuters со ссылкой на польских военных.

«Оперативное командование вооруженных сил следит за текущей ситуацией, его силы и ресурсы находятся в полной готовности к немедленному реагированию», — сообщило командование в соцсети X.

В воздух были подняты дежурные пары истребителей, а наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень готовности, сказано в сообщении.

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