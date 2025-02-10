Трамп требует от Европы закупать больше оружия в США

Администрация президента США Дональда Трампа планирует подтолкнуть европейских союзников к увеличению объемов закупок американского оружия для передачи Украине. Это стало бы шагом, способным улучшить позицию Киева на возможных мирных переговорах с Россией, сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.

По словам собеседников агентства, официальные лица США, в том числе спецпосланник Трампа по РФ и Украине Кит Келлог, обсудят этот план с европейцами во время Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), которая состоится 14-16 февраля. Это одна из нескольких идей, рассматриваемых администрацией Трампа, чтобы продолжить поставки американского оружия Киеву без значительных затрат американского капитала, указали источники агентства.

Кит Келлог в интервью Reuters 10 февраля отказался подтвердить информацию об этом плане, но подчеркнул, что США всегда хотят продавать произведенные в Америке вооружения, поскольку это укрепляет их экономику. Он указал, что Украина продолжает получать оружие, отправка которого была одобрена предшественником Трампа Джо Байденом.

Ранее сообщалось, что Кит Келлог может посетить Киев 20 февраля. Дональд Трамп 7 февраля анонсировал «вероятную» встречу с Зеленским. Дату предполагаемых контактов он тогда не назвал.