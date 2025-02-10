В Москве «приземлился» самолет с посланником Трампа. Посол США в МИД

*** 13:20

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет информации о «прилете» в Россию спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа.

«Нет, никакой информации нет. И никаких контактов у нас не планируется, - сказал пресс-секретарь российского лидера на брифинге, отвечая на вопрос о прилете американского политика и связанных с этим возможных контактах РФ и США.