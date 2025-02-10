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В Москве «приземлился» самолет с посланником Трампа. Посол США в МИД

обновлено 13:41
13:41 3606

Посол США в Москве Линн Трейси находится в здании МИД РФ, сообщает источник российских СМИ.

*** 13:20

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет информации о «прилете» в Россию спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа.

«Нет, никакой информации нет. И никаких контактов у нас не планируется, - сказал пресс-секретарь российского лидера на брифинге, отвечая на вопрос о прилете американского политика и связанных с этим возможных контактах РФ и США.

* * * 13:12

В Москве приземлился частный самолет Gulfstream, который связывают со Стивом Уиткоффом – спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку.

Официального подтверждения информации о прибытии Уиткоффа в Россию пока не было.

9 февраля Трамп сообщил, что поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь последнего Дмитрий Песков не стал подтверждать или опровергать это, однако ранее говорил, что с приходом команды Трампа в Белый дом между Москвой и Вашингтоном возникает «много разных коммуникаций».

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