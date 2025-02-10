Русский дом заявил об уходе из Азербайджана

В связи с требованием Министерства иностранных дел Азербайджана представительство Россотрудничества – Русский дом в Баку приостанавливает свою деятельность. Об этом говорится в сообщении Русского дома в Баку.

«В связи с требованием Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики представительство Россотрудничества - Русский дом в Баку предпринимает меры по приостановлению своей деятельности», - говорится в заявлении организации.

Ранее Азербайджан проинформировал российскую сторону о том, что Российский информационно-культурный центр – представительство Россотрудничества в Азербайджане - Русский дом не имеет регистрации в качестве юридического лица и нарушает законодательство Азербайджана. 3 февраля 2025 года была направлена нота российской стороне о прекращении деятельности Русского дома в Азербайджане.