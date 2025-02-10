Симонян о беспрепятственном проезде для Азербайджана

Армения «не предоставит Азербайджану экстерриториальный коридор через свою территорию», но готова обеспечить беспрепятственный проезд грузов через Сюникскую область (Западный Зангезур), заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

«Для Армении неприемлемо предоставление через свою территорию транспортного маршрута в коридорной логике. Маршрута, который бы противоречил суверенитету Армении», - сказал Симонян.