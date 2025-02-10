Кремль хочет, чтобы Южный Кавказ «оставался предсказуемым»

Россия сохраняет «готовность» оказать помощь в мирном урегулировании между Азербайджаном и Арменией, но приветствует и самостоятельные шаги сторон.

Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге заявление спикера армянского парламента Алена Симоняна. Симонян заявил, что участие РФ в урегулировании «маловероятно» из-за «плохих воспоминаний» о прошлом опыте.

«На различных уровнях из Еревана мы слышали заявления о том, что, собственно, нет необходимости в посредниках. И Ереван, и Баку способны уже сами продолжать переговоры до финализации этого процесса, - отметил Песков. - Сохраняя свою готовность оказать любое возможное содействие, мы будем приветствовать их самостоятельные усилия».

Представитель Кремля также заявил, что позиция Москвы в том, что «главное, чтобы регион Южного Кавказа оставался предсказуемым, мирным, и чтобы он действительно превратился в территорию благоденствия и сотрудничества».