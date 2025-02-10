Спрос на золото бьет рекорд

Цены на золото во вторник обновили исторический максимум, так как инвесторы устремились в активы-убежища после того, как президент США Дональд Трамп повысил до 25% пошлины на импорт стали и алюминия, передает Reuters.

Агентство отметило, что это усилило тревоги об инфляции и эскалации торговой войны. Так, спотовая цена на золото к 11:05 по бакинскому времени выросла на 0,19% - до $2.912,88 за тройскую унцию, в ходе сессии подскочив до рекордного уровня в $2.942,70.

«Риск глобальной торговой войны оказывает давление на торговлю физическим золотом, и финансовые рынки наращивают вложения в золото - это можно условно назвать темой дедолларизации», - сказал Кайл Родда из Capital.com. «Покупателей, похоже, не слишком волнует цена, и дилеры делают все возможное, чтобы отправить золото в США до введения тарифов на этот металл».

Палладий подешевел на 0,27% - до $980,56 за унцию, серебро снизилось на 0,85% - до $31,77 за унцию. Цена на платину опустилась на 1,14% - до $982,4.