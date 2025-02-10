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Финны встревожились из-за беспилотников возле порохового завода

13:56 547

Полиция Финляндии расследует несанкционированные полеты беспилотников вблизи завода по производству пороха. Об этом сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на правоохранителей.

«Полиция расследует несколько возможных несанкционированных полетов беспилотников на пороховом заводе Nammo в Вихтавуори (Центральная Финляндия)», - говорится в материале.

Комиссар по уголовным делам из Центральной криминальной полиции Юсси Луото сообщил, что правоохранители зафиксировали несколько случаев полетов БПЛА в районе завода Nammo или в непосредственной близости от него.

Территория завода и его окрестности являются бесполетной зоной, уточняет Yle. Расследование находится на начальном этапе, в связи с чем полиция не приводит подробности инцидентов. Полеты дронов были зафиксированы в январе и в начале февраля.

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