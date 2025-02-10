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«Групповой удар» по энергообъектам Украины

13:59 1282

Российские военные нанесли групповой удар по объектам газоэнергетического комплекса Украины, сообщило Минобороны России.

Утверждается, что эти объекты обеспечивали работу украинского военно-промышленного комплекса. Также утверждается, что был нанесен удар по инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к применению беспилотников.

Ранее о повреждении газовой инфраструктуры в Украине сообщил «Нафтогаз Украины». «Повреждения получили производственные мощности группы «Нафтогаз» в Полтавской области», — сообщала компания.

О том, что были нанесены удары по газовой инфраструктуре, сообщил также министр энергетики Украины Герман Галущенко.

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